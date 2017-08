Érik Morales ingresa al Salón de la Fama

Los ex campeones mundiales Tommy Hearns, Érik Morales, Michael Carbajal, Michael y Leon Spinks, Lucia Rijker, Salvador Sánchez, Ken Norton y Richie Sandoval fueron exaltados en el Nevada Boxing Hall of Fame en una ceremonia de gala a la que asistieron un buen número de figuras del deporte de los puños.

Morales fue presentado por su eterno rival, Marco Antonio Barrera. Mauricio Sulaimán, titular del Consejo Mundial de Boxeo, y Fernando Beltrán, director de Zanfer Promociones, acompañaron al púgil tijuanense que se convirtió en el primer mexicano en conseguir títulos en 4 diferentes divisiones.

Este recinto de los inmortales dio la bienvenida a las leyendas por primera ocasión en 2013 y peleadores mexicanos como Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera y Ricardo ‘Finito’ López también han sido entronizados en el pasado y poco a poco va adquiriendo trascendencia sin llegar a ser tan reconocido como el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.

“Me siento muy contento, el hecho de que te reconozcan el esfuerzo de tantos años es bueno, y más porque mi familia se ha dado cuenta de que lo que logré en el boxeo me puede llevar a un lugar como un Salón de la Fama, espero sinceramente que los mexicanos se sientan orgullosos de mi entrega en el ring”, indicó Morales en un breve comentario.

El tijuanense podría entrar el siguiente año al Salón de la Fama del Boxeo Internacional siempre y cuando sea considerado por parte del comité de elección que comparten especialistas en el deporte de los puños principalmente de EU pero también del resto del mundo.