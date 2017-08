Reclaman instalación de bebederos públicos

Desde el 2015 se aprobó su instalación

Por: Luz del Carmen Paredes

El Movimiento No al Gasolinazo Cajeme y la Organización Ciudadana Cajeme, reclaman la instalación de los bebederos públicos aprobados por Cabildo en el 2015.

Rosendo Arrayales Terán indicó que entregaron un documento a Contraloría del Ayuntamiento de Cajeme, así como una copia a la regidora Gabriela Martínez Espinoza por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Porque no es posible, dijo, que las autoridades municipales estén muy preocupadas por la instalación de los parquímetros, a nueve meses de haberse aprobado y no contemplen la instalación de los bebederos públicos, que se autorizaron hace dos años.

Debido a la alta temperatura que se registra en Cajeme, superior a los 40 grados centígrados, es una necesidad, sobre todo para la población que no tienen los recursos para la compra de agua embotellada, refirió el activista social.

Otro planteamiento que se hace en el oficio, es lo relacionado a la rehabilitación de las calles, “por el pésimo estado en que se encuentran, bachean hoy y con las primeras lluvias aparecen de nuevo los baches”.

Las calles están destrozadas, tanto en el área urbana, como en la rural del Municipio, abundó.