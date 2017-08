Miro un México de retrocesos: Cuauhtémoc Cárdenas

EL UNIVERSAL.-

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de la República, dijo que en este Gobierno de Enrique Peña Nieto mira un México de muchos retrocesos; más pobres, más desigualdad social, un crecimiento económico que no camina, pero sí, probablemente más infraestructura y uno que otro socavón.

Precisó que al momento está “metidísimo en la política, no en lo electoral, pero sí en la política” y aunque en el momento no tiene previsto formar parte de alguno, “no puedo decir que de esta agua no beberé”.