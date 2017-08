La partida de Don “F” y sin publicarse apoyos

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos agricultores de los tres sectores productivos, a los cuales les deseamos excelente inicio de semana este lunes 14 de agosto. Un día como hoy, de 1385, en la batalla de Aljubarrota, las tropas de Juan I de Castilla son derrotadas por las fuerzas de Juan de Avís, por lo que este último se convierte en Juan I, rey de Portugal, y en 1881 en Cuba, el médico Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. Y antes de entrar de lleno con el comentario, vayan nuestras condolencias para la familia FÉLIX CHÁVEZ y presidente municipal FAUSTINO FRANCISCO, por la irreparable pérdida de su señor padre, Don FAUSTINO o Don “F”……

Y quienes no descansan son los amigos productores y líderes agrícolas, como RODOLFO ELÍAS RODRÍGUEZ FLORES y ABEL CASTRO GRIJALVA, quienes exigen a las autoridades federales que se publiquen los apoyos del cultivo de trigo del ciclo agrícola pasado, ya que se dio como plazo este mes o principios del otro para entregarse los recursos y todavía no hay nada. Recordemos que hay que publicarse en el Diario Oficial para que esto sea oficial, pero hasta el momento no hay nada y la gente está desesperada por la bolsa de recursos federales que podría oscilar entre 500 y 600 pesos. El subsidio no se anuncia, y tampoco se sabe bajo qué vía los trigueros recibirán ese apoyo, que tanta falta hace para saldar compromisos pendientes y para arrancar con las preparaciones del 2017-2018, que prácticamente, como se lo infórmanos antes que nadie, ya inició con la expedición de permisos de maíz y hortalizas, como cebolla y horticultura protegida, e incluso nos comentó el coordinador noroeste de la Financiera Nacional, MARCO ANTONIO ESTRADA AYALA, y el agente de Ciudad Obregón, JESÚS VILLASEÑOR VALENZUELA, que entre mañana y el miércoles se da inicio con las primeras ministraciones y solicitudes de créditos de avío para maíz, donde por hectárea se estarán entregando 19 mil 500 pesos y 17 mil 500 para el trigo, aunque primero son las solicitudes del grano, sobre todo de los productores que tienen contemplado sembrar maíz para elote. Como vemos, los tiempos se van rápido; por ello es necesario que se publiquen los apoyos federales para el trigo, donde en el caso de Sonora, nos comentó de manera exclusiva el delegado de la SAGARPA, JORGE GUZMÁN NIEVES, que la bolsa de recursos para los productores del cereal del Estado podría superar los mil millones de pesos. Con esto nos despedimos, esperando que está semana haya humo blanco para los trigueros sonorenses, que están desesperados.