El autor del minicuento seleccionado para hoy,…

… lo intituló así: EN TIERRA DE CIEGOS y dice:

–Uno de nuestros condiscípulos era un FANFARRÓN incorregible; por eso, cuando lo suspendieron en un examen importante, su desgracia o desdicha, NO dejó de causarnos cierto placer. Señalando su calificación en la lista, uno de los compañeros le preguntó cómo se sentía por la suspensión sufrida y el fanfarrón respondió:

–¡Bien… me siento muy bien…

–¡Pero NO aprobaste, mejor dicho, saliste reprobado!…

Y haciendo resaltar su fanfarronería, contestó:

–¡En efecto, NO aprobé . . . pero NO me podrás negar que fui el MEJOR de los PEORES…