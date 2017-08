Aún faltan niños por inscribirse al nivel básico

Por: Roberto Aguilar

Ante la falta de algunos padres de familia que no han inscrito a sus hijos en el nivel básico, se invitó a que no dejen pasar el tiempo para hacerlo, indicó Adrián Valdez Lam.

El delegado de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), mencionó desconocer el número exacto de cuántos infantes están sin inscribirse a preescolar, primaria y secundaria, pero que aún hay un poco de rezago en ese tema.

“Lo que sí puedo decir es que es muy poca la gente que no está inscrita, pero es importante acercarse a los planteles para que los infantes tengan la educación que se merecen”, expresó.

Añadió que las escuelas aún tienen lugares para recibir a todos los estudiantes y que ningún niño se quede sin estudiar este ciclo escolar.

Invitó a los padres a inscribir a sus hijos en preescolar para tercer año, niños y niñas con cinco años cumplidos; para segundo, con cuatro años cumplidos y para primer grado, con tres años cumplidos.

Además necesitan copia del CURP, comprobante de domicilio original y copia, cartilla nacional de salud, original y copia, identificación oficial del padre, madre o tutores, original y copia.