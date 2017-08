Sigue con la esperanza de hallar a su hija

Mónica Miranda

Maribel Enciso, madre de la menor María José, raptada en el Estado de México en septiembre de 2010, reveló que no pierde la esperanza de que la niña de 7 años golpeada severamente en la colonia Sahuaro en Hermosillo por la pareja a su cargo, sea su hija.

Dijo que las coincidencias detectadas hacen que las probabilidades crezcan, ya que al igual que su hija, la menor en Hermosillo fue dada en adopción de manera ilegal en más de una ocasión, de acuerdo con la declaración del responsable del robo de María José, la víctima se vendió a una familia, probablemente fuera del Estado de México.

“Si el resultado saliera positivo yo me traslado de inmediato a Hermosillo pero ahorita está en investigación todo, están en investigación los papeles y todo lo que tienen que ver con los datos de la nena en Sonora”, manifestó.

Aclaró que todo el trámite para realizar las pruebas de ADN a la niña en Hermosillo, se llevó a cabo a través de las instancias judiciales de la PGR, Fiscalía de Sonora y del Estado de México, por lo que no tuvo necesidad de trasladarse en Hermosillo como se dio a conocer públicamente.

“Yo no me trasladé a Hermosillo, todo se hizo por medio de las instancias judiciales pero de ser necesario iría en cuanto me puedan aclarar la situación y haya resultados de la investigación”.