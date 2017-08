La van a pensar antes de contratar a Julión Álvarez

EL UNIVERSAL.-

Julión Álvarez ha declarado que las fechas que tiene pactadas se cumplirán, comenzando por el palenque de la Feria Nacional Potosina, que se llevará a cabo el 26 de agosto y cuyos boletos se siguen vendiendo en el portal StubHub, al igual que las dos presentaciones que tendrá en el Auditorio Telmex en Jalisco.

Pero debido al problema legal que enfrenta por ser acusado de lavado de dinero, en su agenda todo ha comenzado a cambiar.

“Estados Unidos es el país de las demandas, entonces él sí se vería con esa clase de problemas allá. En México podría ser lo mismo pero la relación con los empresarios es más cercana, aquí puedes negociar con ellos, dependiendo la causa (de la cancelación) y reagendar”, explicó Rafael Montiel, promotor y representante artístico de diversas figuras de la música regional mexicana.

En la conferencia que ofreció el jueves, el cantante dijo que se encontraba en el trámite de renovar su visa de trabajo, pero con la acusación que hace el Departamento del Tesoro de EU en su contra se complica su obtención.

El empresario Javier Rivera, que durante muchos años trabajó con estrellas como Vicente Fernández, Juan Gabriel o Joan Sebastian en EU, señaló, sin embargo, que a pesar de las cancelaciones es poco probable que Julión sea demandado.

“Lo que le sucede a él es prácticamente un anuncio internacional, toda la gente sabe en qué los están implicando. Tucson, Arizona, no es una plaza cara, probablemente, si le dieron anticipo los empresarios se lo pedirán. Pero ya será un problema de un acuerdo entre ellos porque no es algo que se pueda forzar de ninguna forma, porque lo están acusando y prácticamente le están cancelando las visas, entonces no pueden venir a EU”, dijo Rivera.

“Si le viene una cancelación a un empresario, que ya invirtió en publicidad, en la renta del estadio o recinto y los anticipos que pagan, que normalmente es el 50%, pues se pierde mucho. Entonces ya la van a pensar dos veces para contratarlo porque está metido en un problema. No sé cómo le vaya afectar en su agenda”, expresó Montiel.

Julión estaba contemplado también para amenizar las fiestas patrias con una presentación en Culiacán, Sinaloa, la noche del 15 de septiembre, sin embargo el gobierno estatal considera “que no hay las condiciones para llevarse a cabo”.

Se aclaró que aún no se había firmado ningún contrato con los promotores del cantante, pues el acuerdo había sido sólo de palabra.

El cantante sufre los primeros daños

Un concierto de Julión Álvarez para 29 mil personas en Tucson, Arizona, y su presentación el 15 de septiembre en Sinaloa fueron cancelados, luego de que el Departamento del Tesoro de EU lo ligara con un capo del narcotráfico.

Promotores explican que por cada cancelación el cantante tendrá que devolver el anticipo y que en adelante “lo pensarán dos veces antes de contratarlo”.