Kate Winslet tiene coprotagonista favorito

La ganadora de Oscar se deshace en halagos por otro actor, ¿quién es?

AGENCIAS.-

Wonder Wheel es la nueva película de Woody Allen y Kate Winslet actúa en ella. Pero, esta vez deja atrás a su querido amigo Leonardo DiCaprio para trabajar a lado de nada más y nada menos que de Justin Timberlake.

La historia trata de Ginny (Winslet), la esposa de un operador de carrusel (James Belushi), que se anima a vivir una aventura con el guapo salvavidas de la playa, Mickey (Timberlake). Sin embargo, todo se enredará cuando la hija de su esposo (Juno Temple) aparezca y ponga sus ojos en Mickey.

Ahora bien, después de trabajar juntos, Kate se deshizo en halagos para con Justin: “Él no es nada vanidoso, tiene una increíble habilidad para memorizar sus líneas, por donde lo veas es una gran persona: Humilde, divertido, trabajador, nada egocéntrico, fácil de tratar. Fue una dicha, realmente, (trabajar con él)”, afirmó la protagonista de Titanic.

Al principio, cuando se reveló quienes iban de pareja para este nuevo filme de Allen, se dudó un poco de la química, pero por lo que vemos eso no fue problema: “Él es una maravillosa persona”, confesó Winslet en entrevista para Entertainment Weekly. “(Si pudiera) me dirigiría a él y le diría ‘¿Sabes qué Justin Timberlake? Lo mejor de que estés en esta película es que no eres realmente Justin Timberlake. Si hubieras sido Justin Timberlake esto habría sido una completa pesadilla, pero realmente no eres Justin Timberlake, eres sólo un tipo llamado Justin’”.