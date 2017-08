Descarta Cárdenas candidatura

Mónica Miranda

El ex líder nacional del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no pretende regresar a militar a algún partido político, y no se lanzará como candidato independiente con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

El ex perredista en su visita a Sonora para participar en el cuarto foro regional Llamado por México, afirmó que seguirá dentro de la política mexicana más no participará en los procesos electorales como contendiente.

“Desearía un proceso de elecciones sin problemas post electorales, todo mundo respetando la ley, eso es lo que desearía, pero ¿qué va a suceder?, le digo después de las elecciones”, manifestó en entrevista.

Sobre el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto en su última recta señaló que identifica más retrocesos que avance en materia de pobreza, desigualdad social, estancamiento del crecimiento económico, más violencia y delincuencia.

Es preocupante dijo la relación actualmente entre México y EU debido a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump en cuanto a la eliminación del TLC.

ASISTE A CUARTO FORO REGIONAL “LLAMADO POR MÉXICO”

Para analizar las principales preocupaciones en el país respecto a temas sociales y políticos como la pobreza, democracia y soberanía se llevó a cabo ayer sábado el cuarto foro regional “Llamado por México”, en el que participaron representaciones estatales de Sonora, Baja California, Chihuahua y Sinaloa.

En el evento se contó con la visita de personajes políticos como Cuauhtémoc Cárdenas ex líder del PRD nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, senador independiente simpatizante de MORENA y Félix Hernández Gamundi, líder de la revuelta en el 68, estuvieron al frente de las mesas de diálogo.

Los temas a tratar fueron régimen político, democrático, honesto y eficiente. Crecimiento con inclusión y distribución de la riqueza. Equidad social y derechos para todos. Derecho al territorio y respeto a la naturaleza. Soberanía e inserción global.

Se abordaron también por activistas sociales las problemáticas que marcaron a la sociedad sonorense por su impacto negativo, como lo son el derrame de tóxicos en el Río Sonora en agosto 2014 y el incendio de la Guardería ABC que cobró la vida de 49 niños en junio de 2009.