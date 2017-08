Se niegan alcaldes a cancelación de fideicomiso

Por: Mónica Miranda

No aceptar la extinción del Fideicomiso Río Sonora fue la respuesta que dieron los alcaldes de los siete pueblos afectados por la contaminación minera, en la reunión que tuvieron con el delegado de gobernación Wenceslao Cota Montoya, informó David Gracia Paz.

El alcalde de Ures dijo que enviaron por escrito su negativa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y les aseguraron que continuarán con la instalación de las plantas tratadoras y las atenciones médicas, temen que finalmente en unos meses den por cancelados también estos proyectos.

“De entrada es no aceptarlo, no estamos de acuerdo con esa decisión, vamos a ver cómo presionamos y qué medidas tomar para lograr revertir esa noticia, eso lo vamos a ver los alcaldes”.

Comentó que ya hay personal de CONAGUA en Ures para trabajar en la instalación de la planta potabilizadora y estiman que en un mes quede instalado el sistema hidráulico para colocar la maquinaria a más tardar en diciembre.

“La obra civil tiene que estar ya en estos días terminada, antes de que llegue la planta, según la información que nos dieron los técnicos que trabajan en la instalación”.

Comentó que en otros pueblos del Río Sonora también se realizan estos trabajos sin embargo se presenta mayor avance en Ures.