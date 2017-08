No imponedré candidatos en MORENA: AMLO

En lo que parece ser un cambio en la decisión de MORENA para designar candidatos en las elecciones del año entrante, el presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que serán los comités estatales los que tomen la decisión y no él, desde el centro del país.

“Son procesos transparentes. Se está optando por hacer encuestas para que la gente los califique y eso es una garantía. No hay dedazo, no hay imposición. No los voy a aprobar, porque no soy cacique. Serán los consejos estatales”, dijo esta mañana en su visita al municipio conurbado de García, al poniente de la capital.

Su versión contrasta con la de la secretaria general del partido quien, en su reciente visita a Nuevo León, dijo que la determinación será tomada por los comités estatales, pero en coordinación con delegados, para que el CEN conozca quienes son los postulados.

El aspirante a la Presidencia de México descartó que exista un problema al seleccionar a los candidatos en el estado pues, pese a que existen actualmente impugnaciones de personajes que buscan nominaciones, habrá un procedimiento a la vista de la membresía que permitirá que los mismos morenistas conozcan a quienes los representarán en las boletas.