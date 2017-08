Navojoa OCV tras el Only Sonora

Por: Roberto Aguilar

Para destrabar temas de relevancia que urgen para el sur de Sonora, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa se reunirá con el secretario de Economía Estatal, Jorge Vidal Ahumada.

Martín Bernardo Soria Rivera, desde su llegada a la presidencia de la OCV se ha abocado a que se concreticen temas como el Centro Turístico, Económico y Empresarial, así como el Only Sonora.

Explicó que el Programa Only Sonora, único en todo el país, permite el ingreso de vehículos extranjeros por cualquiera de los cinco puertos fronterizos del Estado a territorio mexicano sin tener que realizar algún trámite como permiso o pago.

“Es lamentable que la región no cuente con este consentimiento, pese a que el turismo extranjero proveniente de Estados Unidos (EU) es un aproximado de 40 por ciento en temporada alta”, dijo.

Recordó que este programa se activó en Sonora en el 2005 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se prorrogó hasta el último día de 2015, manteniéndose en la mesa la posibilidad de seguir o no en los siguientes, y sin obtener respuesta hasta la actualidad.

En cuanto al Centro Turístico, Económico y Empresarial que se anunció desde hace más de seis meses y para el cual se tiene etiquetado un millón de pesos para su funcionamiento, este no se ha aterrizado en el Municipio.

“Nada más se comenta y se dice, pero no le veo ni pies ni cabeza al asunto. Ya se gestionó y se tiene el proyecto ejecutivo; quisiéramos saber qué es lo que falta para iniciar, vienen eventos y festivales y dejamos pasar esa derrama por no contar con un lugar donde se concentre el turismo y las artesanías de la localidad”, finalizó.