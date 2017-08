Busca amparo hijo de Raúl Flores

Aunque no fue incluido en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que aparece su padre como cabecilla de un grupo criminal, Raúl Flores Castro busca por la vía del amparo evitar ser detenido.

Flores Castro, hijo de Flores Hernández promovió el amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Material Penal en Jalisco que quedó bajo el expediente 1222/2017.

El hijo del narcotraficante señalado por EU como uno de los principales lavadores de dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca no ser detenido por la Procuraduría General de la República y posible extradición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a EU; no obstante, hasta el momento no figura en la lista de los sancionados de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC).

En octubre de 2008, Flores Castro fue testigo de la ejecución del futbolista David “El Magic” Mendoza en Zapopan.

Aquella noche viajaban en una camioneta Flores Castro y Omar Caro Urías (incluido en la lista), cuando hombres desconocidos dispararon y asesinaron a David Mendoza.