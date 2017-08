Van pa’ dentro

Por: David Vázquez

Ya tenemos una de las carreras estelares de lo que será el próximo evento de Carril San Isidro. Se trata de un duelo entre yaquis y mayos, esos que suelen darle mucho realce a los programas y, sobre todo, que generan polémica, pues siempre los de Navojoa han dicho que tienen mejores bestias, sólo que últimamente los carrereros de Ciudad Obregón están más en la jugada y, por consiguiente, ha llegado caballada de renombre a la región con la que pueden topar a lo mejorcito de aquellos lares.

Aún así, los mayos son jugadores y vienen a competir en San Isidro, por lo que ahora le toca el turno a la cuadra Vitaminas, donde El Juan Pando vendrá a toparse en 325 metros con El Candidato.

Maratónica competencia, señores, distancia donde empieza a medirse la clase, donde la cuida, resistencia y monta se convierten en factores que marcan la diferencia, por lo que esta vez no será la excepción.

Este amarre le pone mucho sabor al evento, por lo que no sería nada raro que la misma cuadra Vitaminas busque concretar otro compromiso, pues así no se vendría sólo el moro.

De hecho se decía que Don Lorenzo podría venir a jugarle a La Bárbara, el detalle es que sus dolientes no han dicho nada al respecto.

Otro que quiere sayo es El Juan Colorado, lástima que no hay caballada de donde echar mano en el Mayo, que si no ya le hubieran brincado.

Pero como en el Valle del Yaqui sí hay con qué quererlo, es muy probable que esta tarde, en la tradicional junta del Naked Fish, se amarren tanto El Juan Colorado, como La Bárbara.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA

En lo que fue la tradicional reunión de carrereros de San Isidro, nos informan que se tirotearon El Toreto y El Somoza para jugar en las 300 varas.

En caso de amarrarse esa competencia, sin duda alguna sería la carrera principal del próximo 20 de agosto, pues tendríamos al caballo sensación del Valle de Guaymas y Empalme con el penco que viene a tomar el lugar de la carta fuerte de la cuadra San Isidro.

Asimismo se platicó de otra posible confrontación entre El Robertón y El Mil Amores, sólo que el zaino de la San Isidro está lesionado de una mano, por lo que el alazán de los Chichos tendrá que esperarse si quiere la revancha.

Pero eso no es todo, pues caballada como El Jirafales, El Compa Güero, Don Lorenzo, El Juan Colorado, La Cebollita, El Fantasma y La Picarita quieren jugar en el siguiente evento del “Majestuoso”.

MÁS DATOS

Este fin de semana habrá actividad en el Taste Lomas del 48 por rumbos de La Atravesada, sobresaliendo los compromisos en los que participaran cuadras conocidas como La Jordan, San Judas, La Misa, Yucatecos, Magochy, San Marcial y Santa Anita.

En las estelares sobresalen los duelos que sostendrán El Socio ante La Gaby en 200 metros, donde los saurinos le dan su voto de confianza al caballo.

Asimismo tenemos que La Redimida se medirá con El Changoleón en 100 metros, duelo pactado a jugarse a los 10 segundos donde veremos cual ejemplar es más jugador.

Y qué decirles de la parejera entre El Químico y El Capo, quienes seguramente volarán por los 225 metros.

Pero no es todo, porque en el Hipódromo de Hermosillo se ha confeccionado un nutrido cartel sobresaliendo caballada de cuadras reconocidas como Brasilitos, Encinas, Doble C, Chiveros, La Junta, Correhuela, Capulín, Mendoza, Huasabas-Tecson y MBA.

Así que, amigo carrerero, tiene para escoger, pero lo mejor sería que se reserve para el próximo fin de semana y asista a Carril San Isidro.

Cambiando de tema, aprovechamos estas líneas para informarles que este día por la tarde se le oficiará misa de cuerpo presente a la amiga Silvia López, la cual se realizará a las 4 de la tarde en el Templo de San Felipe de Jesús, del Campo 5, para después darle cristiana sepultura en el Panteón nuestra Señora del Carmen (Nuevo).

Hasta mañana.