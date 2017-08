Presentan oficialmente festejo con “Dinamita”

En una nutrida rueda de prensa, Sultán Promotions dio a conocer los pormenores de la función denominada “Festejo con Dinamita” del próximo 2 de septiembre a celebrarse en la Arena ITSON, teniendo como pelea estelar el choque entre el cajemense Irak “Magnífico” Díaz y el panameño ex campeón mundial Luis “Nica” Concepción en el marco del tercer aniversario de Sultán.

Como invitado de honor estará el ex campeón mundial y uno de los grandes referentes del boxeo mexicano, Juan Manuel “Dinamita” Márquez, quien ha estado entrenando junto al cajemense Díaz en la Ciudad de México, y quien viene por tercera ocasión a nuestra Obregón, también para celebrar con el publico cajemense su retiro del boxeo, emprendiendo una nueva etapa como promotor.

En el presídium estuvieron Jorge Orlando Mercado, director de Sultán Promotions; Jorge Armando Leyva Gerente, general de TVP Obregón; el licenciado Ayón, en representación de la directora el IDMC; la maestra Mirna Judith López; Ricardo Laveaga, de la Comisión de Box, así como Esteban Soto, tesorero de la misma comisión, y Santiago Astorga, del hotel sede Residencial Galerías.

En esta rueda de prensa se dio a conocer un lazo de colaboración entre Sultán Promotions y TVP Cd. Obregón para utilizar la multiplataforma de la televisora regional como punta de lanza para la proyección de Sultán dentro y fuera del Municipio, con la mejor tecnología del noroeste del país y brindando un producto de calidad a los televidentes que gustan del buen boxeo.

Dentro de esta función estarán como peleadores de respaldo los prospectos Santiago “Sommer” Domínguez y José “Pitayito” Vega, además de la presencia femenil de Alejandra “Rockera” Guzmán.

Los boletos estarán a la venta a partir de la próxima semana en Residencial Galerías y otros puntos de venta que se darán a conocer a través de la página de Facebook de Sultán Promotions; los primeros mil boletos de la zona general estarán en preventa en 100 pesos, mientras que en taquilla costarán 150; la zona de palcos 250; la zona oro, 400, mientras que el área VIP serán mesas para seis personas con un costo de cuatro mil pesos, incluidos los seis boletos con botella de whiskey y servicio incluido.

Todo está puesto para un gran espectáculo el próximo 2 de septiembre en la Arena ITSON, y recuerden ¡Si no es Sultán, no es BOX!