J.C. RUIZ

Pinta Moysen el ambiente del minicuento con su natural maestría, veamos: Un consultorio de Psiquiatra, con el consabido rótulo al fondo: Dr. Nepomuceno Cascarrabias, Universidad Autónoma de Guamúchil. Doctorado en Chínipas con práctica en los más famosos hospitales del mundo.

En el “chaislong”, el paciente, un sujeto barbón, greñudo, con botines de tacones gastados, ojos enormes, saltones, indicio de los graves insomnios sufridos. Camisa a cuadros rojos, dientes amarillos y seguramente aliento noqueador. El médico le interroga:

-¿Y dice usted que lo está matando es la situación actual del país, que la siente muy grave, mi señor?

-¡Sí, Doctor, todo lo que está sucediendo con la inflación, la carestía, las reetiquetadas de los bribones que explotan al pueblo, la corrupción, los crímenes de los judiciales de todo el país, todo, por Dios, Doctor me está matando y no me deja dormir… Y termina con esta invocación a manera de grito:

-¡Si hasta añoro el SEXENIO PASADO, mi Doctor!