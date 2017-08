Pide Congreso reforzar medidas contra zancudos

Por: Demian Duarte

Ante la proliferación de zancudos como consecuencia de la temporada de lluvias, el Congreso del Estado aprobó un exhorto a las autoridades de Salud del Estado y municipios, a fin de tomen medidas para combatir su presencia y así prevenir enfermedades como el dengue y zika.

La legisladora Lisette López Godínez presentó a integrantes de la Diputación Permanente, un exhorto a la Secretaría de Salud y a los 72 municipios para que fortalezcan las medidas preventivas ante las recientes lluvias que se han presentado en diferentes regiones.

Dijo que estadísticamente desde el 2015 las cifras muestran una tendencia considerablemente a la baja; sin embargo, reiteró la importancia de trabajar de manera coordinada con los diferentes niveles de Gobierno para evitar que la enfermedad, que no distingue sexo, edad ni nivel socioeconómico, cobre víctimas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta Epidemiológica, 2 mil 571 casos de dengue no grave fueron registrados en 2015, mientras que en el actual año se han presentado 43, cifras que demuestran la tendencia a la baja en materia de propagación.

“En el tema del combate del dengue vamos muy bien, hemos visto comó con el transcurso de los años se puede decir que hemos controlado esta epidemiología, el punto es no soltarlo. Ante las lluvias que se han presentado es indispensable no bajar la guardia”, señaló al presentar el exhorto aprobado por la Diputación Permanente.

“A pesar de que las estadísticas muestran un panorama positivo respecto a otros años, no debe ser motivo para evitar reforzar las prácticas en materia de prevención, vale la pena precisar que al día de hoy, no se cuenta con una vacuna eficaz que fortalezca los sistemas inmunológicos y nos haga a prueba de este virus”, recalcó.