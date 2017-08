Paola Ramones presume a su novio

Después de haber terminado su relación con Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, Paola Ramones ha encontrado de nuevo el amor y no duda en presumirlo en redes sociales.

Se trata de George Kendall, un guapo canadiense que conoció en ese país en la escuela en donde ambos estudian. Se dice que iniciaron su noviazgo en abril de este año.

Recordemos que el pasado fin de semana fue la boda de Adal Ramones y Karla de la Mora en Africam Safari, en Puebla, y claro que Paola estuvo presente en ese gran día, es ahora que, después de la celebración, la joven de 16 años aprovechó para pasar unos días en la Ciudad de México y enseñarle a su novio un poco de la cultura de nuestro país.

La feliz pareja anduvo paseando por Bellas Artes y el Castillo de Chapultepec y Paola no dejó de compartir cada momento en sus Instagram Stories.

El miércoles estuvieron en Six Flags y, por lo que vemos, también le dio a probar típica comida mexicana.