Exoneran a Duarte por delitos del fuero común

La justicia federal suspendió dos órdenes de aprehensión dictadas en Veracruz en contra del ex gobernador de ese Estado, Javier Duarte de Ochoa.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva de dos órdenes de aprehensión dictadas en marzo pasado.

En esa fecha, el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa accedió a las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, del Gobierno de Miguel Ángel Yunes.

La Fiscalía local acusa a Duarte de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, colusión y peculado, delitos clasificados como no graves contra los que busca el amparo.

Mientras se resuelve ese recurso legal, el ex gobernador no puede ser detenido, de acuerdo con el fallo del juzgado de Distrito.

Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de “lavado” de dinero y delincuencia organizada, delitos federales que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).