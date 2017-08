J.C. RUIZ

Dos minicuentos llegan a nuestras manos, por sendos conductos. En el primero se habla de una guapa chica que iba a inscribirse en una escuela y el administrador, para conocer su estado de salud, le interroga:

-¿Ha sido usted ENCAMADA alguna vez, señorita Gabilondo?

-Sólo en una ocasión, las demás han sido en el asiento trasero del automóvil…

***

Juran que un colega periodiquero experto en cinematografía, narraba que fue invitado en Hollywood, en Los Ángeles, California, a suntuosa boda y así lo relató:

-Se casaba de nuevo Liz Taylor, pero había un tráfico atroz y se me hizo muy tarde. No me lo van a creer, pero llegué apenas para el DIVORCIO…