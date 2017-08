Chivas vence a Juárez en Copa MX

Chivas ligó su segundo triunfo en la Copa MX. La defensa de su título va por buen camino luego de que vencieran a domicilio a FC Juárez por la mínima diferencia gracias al gol de José Juan Macías, el joven delantero del Rebaño quien a sus 17 años empieza a dar de que hablar.

Sin embargo, el encuentro no fue sencillo para los de Matías Almeyda, ya que los Bravos hicieron gala de su mote y buscaron incesantemente el arco de Miguel Jiménez, quien tuvo un par de intervenciones atinadas para evitar que perforaran sus redes.

El gol rojiblanco cayó a pocos minutos de haber iniciado el encuentro. Alejandro Mayorga se sumó al ataque por el costado izquierdo y puso un centro al que Macías llegó tras anticiparse a su marca, para ganarle al arquero la disputa por la pelota y desviarla con dirección de gol.

Pese al agobio posterior por parte de los locales, el tanto del empate no llegó, por lo que los tapatíos salieron airosos de su llave ante los fronterizos. Ahora, el campeón buscará trasladar ese buen paso a la Liga, en donde todavía no pueden ganar.