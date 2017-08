Candidato Meade Kuribreña

Por: Demian Duarte

Llegó la hora para el PRI, que tendrá su asamblea, la 22 asamblea nacional, este sábado 12 de agosto, y mire si por la víspera se saca el día, creo que ya todo está planchado, incluso si nos adelantamos hasta quién es el elegido o al menos al día de hoy el favorito del presidente Enrique Peña Nieto para abanderar al tricolor en la contienda de junio próximo, y no parece ser otro que José Antonio Meade Kuribreña, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Habrá quien diga que no es él, que el verdadero favorito del presidente es Luis Videgaray, otros dirán que Miguel Ángel Osorio Chong, otros más dirán que se cambiaron los estatutos del PRI para abrirle campo a Aurelio Nuño, quizá habrá quienes digan que van por la sorpresa con Enrique La Madrid, sin embargo las señales van y la señales vienen y la más notoria fue la de Meade caminando por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México junto a su esposa Juana, minutos después de finalizar el evento en el que se lanzó el esquema financiero para empoderar a las mujeres llamado “He for She”, y que el tradujo como #SHCPporMujeres y donde se hizo acompañar de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

Es interesante el perfil del economista del ITAM, y Doctor en esa especialidad por la Universidad de Yale porque, es quizá el único político “Crossover”, incluso en lo académico (es licenciado en derecho por la UNAM) que funciona actualmente y que lo mismo ha sido secretario de Estado con el PAN en la Presidencia (con Felipe Calderón fue titular de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda), que con el PRI (con Peña Nieto ha ocupado 3 secretarías comenzado por Relaciones Exteriores, siguiendo por Desarrollo Social y llegando a su cargo actual donde repitió como titular de Hacienda).

El hecho es que la estrella de Meade comienza a subir, y ya ofrece frases por aquí y por allá, enseñando cuál sería su actitud de ser candidato (la idea es que no perdería la sencillez) y cuál su manejo de ser Presidente de la República, pues se trata del perfil que continuaría sin duda las políticas públicas que ha venido diseñando y ejecutando en su participación con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto.

De hecho tengo la impresión de que seleccionar a Meade Kuribreña es la jugada del actual presidente y la apuesta que terminará por aceptar el PRI, porque de alguna manera es un candidato que agrada por igual al estatus quo que ejerce actualmente el poder y al de los tecnócratas insertos en el PAN, que al final del día son los que controlan hoy al blanquiazul.

No estoy hablando de una alianza formal entre ambos partidos, pues tengo claro que el panismo se va ir con su frente amplio con el PRD, yo lo que estoy viendo hacia adelante es una estrategia similar a la del voto útil que ya han jugado ambos partidos por ejemplo en el 2006 con Calderón como abanderado, para cortarle a Andrés Manuel López Obrador el camino.

Es decir pienso en una salida negociada entre ambos partidos, para impedir el ascenso de la izquierda al poder.

Y mire no es descabellado ese camino, Meade es un tipo listo, hábil, negociador y sobre todo pragmático, que ha sabido encontrar los caminos para sostenerse en el agitado mar de la política, donde viene haciendo carrera desde 1992, casi siempre en la parte oficial del sector financiero, donde estuvo en la CONSAR, en el IPAB, en Banrural que transformó en la Financiera Rural de hoy, estuvo con Agustín Carstens en Hacienda cuando este fue secretario y fue el principal interlocutor con el Poder Legislativo en los momentos clave de la Reforma Hacendaria y le tocó ya como titular de Energía impulsar la llamada Reforma Energética, fue titular de Hacienda con Calderón en el trayecto final y al llegar Peña Nieto se las arregló para mantenerse con puestos de alto perfil, es decir como secretario de Estado hasta el día de hoy y con los altos bonos que le podrían llevar a ser candidato y el próximo presidente de la República.

Desconozco al día de hoy en qué concluya la asamblea del PRI; aunque tengo la impresión de que más allá de las álgidas discusiones por la “letra chiquita” el punto trascendente que es permitir que simpatizantes del PRI (es decir cualquier ciudadano que sea José Antonio Meade Kuribreña), sencillamente porque esa es la voluntad del presidente.

Por supuesto, muchas cosas pueden ocurrir de este viernes 11 y desde este fin de semana en el agitado mar de la política, y puede ser que al final otro sea el candidato del PRI, que se enfrente a Andrés Manuel López Obrador y a quien elija el PAN, pero desde ahora es interesante observar a quien parece perfilarse como el caballo negro en la pelea, un corcel que puede sacarle un susto a más de 2.

