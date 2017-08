Por: Miguel Ángel Vega C.

Ayer y hoy romería de cajemenses rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI, que se llevará a cabo mañana sábado 12 de agosto. Le hablo de la regidora ANDREA AVENDAÑO, de la secretaria general del PRI local LOURDES PORTELA PEÑÚÑURI, la secretaria de Desarrollo Social DENISSE NAVARRO LEYVA, del secretario de Desarrollo Urbano MARCELO CALDERONI OBREGÓN, del secretario de Ayuntamiento ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, del regidor RAMÓN VILLEGAS y hasta el presidente del CM del PRI ANDRÉS RICO PÉREZ fue invitado. Con anterioridad le habíamos dado a conocer otra lista de nombres encabezadas por el dirigente estatal de este partido GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, lo que nos llama la atención es que ni en esta ni en aquella lista de delegados a la asamblea, aparece el nombre del exalcalde ROGELIO DÍAZ BROWN, ni de ninguno de sus incondicionales en este Municipio, ni de los que se llevó a Hermosillo. Y como la gente es muy malpensada lo primero que se les vino a la mente fue la pérdida de power del exjefe de la Comuna, eso sí de las razones no hablan, pero raro sí está y bien vale la pena brindarle un Tehuacán a algún priísta informado para que suelte la sopa. Pero mientras son peras o son manzanas, luego de los candados que le tumbaron al PRI en la reuniones previas a la asamblea, se robustece más la versión de que el bueno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, se llama JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA. O sea, que se hará su santa voluntad, claro, impulsado y presionado por el Grupo Atlacomulco. Ahora a los tricolores sólo les faltará esperar el dedazo por el que será ungido candidato a la Presidencia de la República y doblar las manitas. O si no, ya lo veremos………….Al que dicen que le ha ido bien después de perder las elecciones a gobernador por el Estado de México, es al excandidato del PRD JUAN ZEPEDA, toda vez que los dirigentes estatales le pidieron placearse a lo largo y ancho del país, con el propósito de que agarre estatura para lanzarlo por la grande en las pizcas del 2018. Por cierto ayer arribó a Hermosillo, donde fue recibido por el dirigente estatal del Sol Azteca, oriundo del Tobarito MIGUEL ÁNGEL ARMENTA RAMÍREZ y según las orejas grilleriles de la capital por ahí dictará una conferencia, cuyo tema los desconocemos, lo cierto es que además de las fundaciones que utilizan los políticos como plataformas de lanzamiento, ahora usan ese tipo de foros para hablar en público y convocar a los medios de comunicación y como consecuencia irse dando a conocer ante la sociedad…………De por sí se alborotó la gallera con eso de que liberaron al joven GUILLERMO PADRÉS DAGNINO y la gente pensó, sospechó y comentó que nada más falta que suelten a su padre. Y resulta que ayer dan la noticia de que el exgobernador ganó otro amparo, en el que la autoridad federal obliga a la PGR a mantenerlo informado a detalle sobre el curso que lleven las investigaciones. Aclaración: el fiscal anticorrupción de Sonora ODRACIR ESPINOZA VALDEZ, nos dijo personalmente que Padrés Elías no saldrá libre hasta cumplir con la sentencia, que aún no le dicta el juez de la causa, porque la averiguación fue integrada con responsabilidad y va bien sustentada…………..A veces no entendemos ni papa algunas contradicciones en las que cae el Gobierno, donde no concuerda el decir con el hacer. La lucha contra el narcotráfico le ha costado miles de millones de pesos al país y decenas de miles de muertes violentas, sin embargo, el Congreso de la Unión aprobó la mariguana para consumo lúdico que como todos sabemos es la droga que constituye la puerta para enredarse en el consumo de otras como la cocaína, heroína y “crystal”. Las consecuencias fatales ya las conocemos de sobra. Y ayer la bancada priísta en la Asamblea Legislativa del Estado de México, aprobó el consumo de bebidas etílicas a menores de edad y por si fuera poco esa fue una propuesta del aún gobernador ERUVIEL ÁVILA. ¡¡¡No manchen!!! A veces ese tipo de decisiones de Gobierno y legisladores, dan la impresión de que la verdadera intención de nuestras autoridades es destruir a la sociedad por la vía de los vicios de las drogas y alcohol que en la práctica nos dicen muy claro la mortandad de gente que hemos presenciado, sin embargo, no sólo vemos que el Gobierno fracasa en sus intentos por frenarla, sino que con acciones como esa la fomenta, en lugar de impulsar leyes e inversiones que impulsen la cultura, el deporte y la educación en los menores, no, ahora les abren el camino para que se atasquen de alcohol y sigan las tragedias. ¡¡¡¡Una burrada más!!!!