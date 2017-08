Alboroto político

Por: Demian Duarte

Si usted pensaba que el proceso político estaba alejado en un momento en el que faltan apenas 10 meses para las elecciones presidenciales, pero donde se renovará también el Congreso del Estado, 72 alcaldías, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, ayer las dos principales fuerzas políticas del estado dieron muestras de que están más que activas.

Yo no sé sí en el PAN se alborotó la “bitachera” con la liberación de Guillermo Padrés Dagnino, sin embargo ayer se vio muy optimistas y activos a los militantes de ese partido y algunos de los principales cuadros del blanquiazul comenzaron a levantar la mano a fin de ponerse en la fotografía de lo que será un gran reto político para ese instituto político.

La verdad es que los panistas quieren que lleguen las elecciones, porque sienten que ya están recuperados y que pueden competir con fuerza por posiciones como es el Senado, el Congreso del Estado e incluso recuperar alcaldías que ellos consideran ganables, como es el caso de Hermosillo, era donde hay una multitud de aspirantes.

De esa reunión en donde se nombra Francisco García Gámez como secretario de vinculación de ese partido, me quedó claro que por el Senado la pelea es hoy entre 3, Cuauhtémoc Galindo, Javier Gándara y David Figueroa, habrá que ver si al menos 2 de ellos caben ahí, o si la convocatoria indica que debe ir una dama como integrante de la fórmula.

Volteando a Hermosillo la pelea es de 4: Héctor Larios, Luis Serrato, Edmundo García Pavlovich y Myrna Rea, todos ellos perfiles altamente competitivos que darán la pelea.

Ahora en el PRI las cosas también se están poniendo muy activas y desde la mesa que se realizó en Guadalajara y que encabeza Manlio Fabio Beltrones, se ve algunos de los cuadros tricolores participaron en la mesa “Visión de Futuro”.

En Campeche en la mesa de estatutos se vio muy participativos al presidente del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, al coordinador de los diputados del PRI, Epifanio Salido y al líder de la CNOP Humberto Robles Pompa, y en donde por ejemplo ya se cumplió con una de las expectativas que era quitar el candado a la eventual postulación de un candidato que no sea militante del PRI, lo que fortalece la posición de José Antonio Meade, como potencial abanderado a la Presidencia, con las implicaciones que esto tiene.

Cada fuerza comienza a jugar sus cartas y eso

anticipa un fuerte encontronazo en el 2018

A propósito del secretario de Hacienda de la Federación, ayer se vio a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la Ciudad de México muy cerca del secretario de Hacienda José Antonio Meade, en el lanzamiento del nuevo esquema que impulsa la Banca de Desarrollo a través de Nacional Financiera y otras 8 entidades financieras de la llamada banca de desarrollo del país denominado “He for She”, que no es otra cosa que un enfoque de la Organización de las Nacional Unidas a fin de impulsar el desarrollo y por tanto empoderamiento de la mujer, acercándoles créditos para el desarrollo de proyectos empresariales y productivos encabezados por mujeres.

naturalmente que al ser Claudia la única mujer gobernadora que hay hoy en día en el país y al tener ella misma una agenda favorable al desarrollo de las féminas, resulta propicio y hasta lógico que la Federación recurra a su imagen de gobernante de éxito para darle forma y fondo al nuevo esquema, a fin de impulsar el desarrollo de las mujeres.

Se trata de llevar a las mujeres a incrementar su presencia en la economía a través de su inclusión en el sistema financiero nacional como sujetas de crédito, un tema y aspecto en el que la mandataria sonorense está muy metida, pues su historia personal y trayectoria política es precisamente reflejo de lo que puede hacer el empoderamiento de las mujeres.

Naturalmente que a Sonora esa cercanía con “Pepe” como conoce la gobernadora Pavlovich al secretario José Antonio Meade es algo muy conveniente en estos momentos, más allá del futurismo político-electoral, donde se habla de su eventual candidatura presidencial, es más que evidente que estar cerca y tener la puerta abierta de quien maneja los recursos de la federación es mucho más que adecuado, ahora que la mandataria entra en la etapa de cierre de su segundo año de gestión donde se dio la voz de arranque para la configuración del presupuesto del año 2018, mismo que será clave para nuestro Estado.

Correspondencia a [email protected]

En Facebook Pasión por los Negocios

En Twitter @demiandu