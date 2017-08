Aclara situación

El cantante Julión Álvarez dijo la tarde de ayer que sí conoce a Raúl Flores, presunto narcotraficante señalado por Estados Unidos, pero desconocía que se dedicaba a la comercialización de drogas, por lo que negó estar involucrado en sus negocios.

“Sí lo conozco, no sabía que era narcotraficante”, aseguró el cantante chiapaneco en conferencia de prensa.

Álvarez niega haber sido notificado por autoridades norteamericanas o mexicanas sobre las acusaciones que pesan en su contra. Al tiempo, afirmó que desconoce si sus cuentas ya han sido congeladas.

Dijo, además, que seguirá trabajando pese a señalamientos de Estados Unidos y confirmó una presentación el 26 de agosto en San Luis Potosí

El miércoles, el Departamento del Tesoro lo señaló a él y al futbolista Rafael Márquez de ser testaferros de Flores, quien ya está detenido y recluido en el penal del Altiplano.

Durante la conferencia calificó como una “situación incómoda” que el Departamento del Tesoro lo haya relacionado con Raúl Flores.

“Soy una persona digna, con muchos valores… me gusta caminar por el lado derecho, a menos que me doble la pata camino chueco”, bromeó el músico.

El cantante chiapaneco insistió que esta conferencia fue organizada para dar la cara a su público y aclarar los señalamientos sobre nexos con el crimen organizado.

Julión atendió preguntas de los reporteros por más de 30 minutos.