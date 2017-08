Vinculan a Rafael Márquez con “lavado” de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al futbolista de Atlas, Rafael Márquez, y otras 22 personas por supuestos nexos con el narco.La agencia indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de futbol y un casino. El Tesoro indicó ayer que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

La Embajada y consulados de Estados Unidos en México dio a conocer a través de un comunicado que así como el futbolista experimentado Márquez Álvarez, también está implicado el cantante Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, donde a ambos se le relaciona con el famoso delincuente.

En el mensaje se añade que tanto el jugador como el cantante “han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de ‘Rafa’ Márquez”, mencionan en el comunicado.

Las sanciones por las violaciones a la ley que se les atribuyen irían de los 10 a los 30 años de prisión y multas de hasta los cinco millones de dólares.

CONSECUENCIAS

Estremecedor resultó el anuncio de la vinculación de Rafael Márquez como supuesto prestanombres para una organización relacionada con el narcotráfico en Estados Unidos, y más allá de las consecuencias legales y económicas que esto pueda generar para el futbolista de Atlas, en el plano deportivo también podría haber platos rotos por pagar.

De entrada, y por lo suscitado, el capitán atlista no entrenó ayer con su equipo y su presencia mañana, cuando reciban al América, no se puede dar por hecho debido a lo delicado del tema. Aunado a eso, podrían quedar comprometidos temas como los de sus patrocinios, imagen como representante de la asociación de jugadores que se desea formar, así como las escuelas de futbol que llevan su nombre.

Sin embargo, lo que más podría perjudicar a Márquez en caso de que el proceso se torne más difícil, es el poder quedar hasta marginado de la Selección Mexicana, lo que llevaría al defensa a quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, el cual sería el quinto en su carrera y le valdría para alcanzar la marca de Antonio Carvajal y Lothar Mattheus.

De momento, son pocas las certezas que se tienen con respecto a este caso. Sin embargo, las consecuencias en lo estrictamente futbolístico podrían llegar a ser severas para Rafael Márquez, un futbolista considerado dentro de lo más destacado que ha dado el futbol mexicano.

EMPRESAS DE MÁRQUEZ, LIGADAS AL ESCÁNDALO

Una vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Rafa Márquez por un supuesto vínculo con el narcotráfico, el mismo departamento dio a conocer los inmuebles del capitán del Atlas que estarían relacionados con la delincuencia organizada.

Te dejamos el listado de empresas que pertenecen a Rafita Márquez y que el Tesoro mencionó como “manchadas” por el narcotráfico.

– Escuela de Futbol Rafael Márquez, Asociación Civil

– Futbol y Corazón, Asociación Civil

– Grupo Deportivo Alvaner, S.A. de C.V.

– Grupo Deportivo Márquez Pardo, S. de R.L. de C.V.

– Grupo Nutricional Alhoma, S.A. de C.V.

– Grupo Terapéutico Hormaral, S.A. de C.V.

– Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

– Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.

“RAFA” SE PRESENTA A DECLARAR A LA PGR

Después de ser acusado de estar ligado al narcotráfico, Rafael Márquez, histórico defensa de la Selección de México, se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) de manera voluntaria para presentar su declaración.

“Se informa que el día de hoy (ayer, miércoles 9 de agosto) se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso”, se lee en el comunicado.

“Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América”, añaden.

La PGR asegura que están trabajando de manera coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el organismo que señala al defensa central de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

NIEGA ACUSACIONES

Luego de la acusación de lavado de dinero a la que fue sujeto Rafael Márquez de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el propio jugador ofreció una conferencia de prensa para tratar el tema, y aseguró que “hoy en día es mi partido más difícil”, mismo del que se ocupará a partir de estos momentos.

El futbolista no acudió al entrenamiento de su club este miércoles debido a que fue a la Procuraduría General de la República a dar su declaración sobre lo ocurrido. Tras ello, por la noche atendió a los medios de comunicación en Guadalajara y negó “categóricamente ser parte de dicha organización. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”.

El zaguero del Atlas compartió que “cooperaré con los gobiernos en cuanto se me sea solicitado. Quiero pedir respeto hacia mí y hacia mi familia. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de motivación, apoyo y aliento y no los voy a defraudar”.