Por: Joel Luna

VAYA revuelo que ha levantado la próxima función de box en Ciudad Obregón. Sultán Promotions se voló la barda con el combate estelar: Nada más y nada menos que Luis “Nica” Concepción e Irak “Magnífico” Díaz, pues apenas ayer se confirmó la visita de Juan Manuel Márquez a tierras yaquis. El recién retirado del boxeo profesional viene con la gente que lo admira y respeta en el sur de Sonora, y seguramente habrá una entrada monumental en la Arena ITSON, donde se confirma la sede para esta función de box.

Faltaban detalles para que se confirme que el inmueble de nuestra máxima casa de estudios sea la sede, detalles como estampar la firma en el contrato, y es cuestión de horas para que se concrete esta situación, así que ya podemos decir que la Arena ITSON es la sede de la gala boxísitica.

Se calcula un aforo de más de cinco mil aficionados y será de alarido esa noche pugilística.

EL cambio de compañía cervecera del Club Yaquis de Ciudad Obregón ha desatado una serie de opiniones, muchos a favor, pero también muchos en contra; quizá el cambio de “cheve” pasó a segundo término cuando se anunció que el “Chacho” ya no volverá más allá de la mitad de temporada entrante. Gabriel Jiménez es el nombre el señorón que lleva la mascota del “Chacho” a cuestas; por siempre será recordado en Obregón; por suerte aterrizó en tierras yaquis la mejor mascota de México. Es un honor tener como amigo al señor Gabriel Jiménez y, la verdad, me uno a la afición que se dice contrariada por esta partida, sea cual sea el motivo de su separación del club de casa. En cuanto a la mascota nueva, vamos a ver cómo al recibe la afición.

Según los que están enterados, esta sinergia entre la nueva cervecera y el Club Yaquis será por cinco años. ¿Se imaginan que el nuevo patrocinador exija un uniforme rojo? Sería el acabose para la afición local.

LA recta final del beisbol de Grandes Ligas se acerca; los Dodgers se perfilan como grandes favoritos para ganar la Serie Mundial, la escuadra angelina está que no cree en nadie, son el mejor récord de la Gran Carpa. Yasiel Puig está teniendo su mejor temporada luego de que el año pasado parecía que dejaba la escuadra por indisciplina; se alineó y ahora es uno de los consentidos tanto de la afición, como de la directiva azul.