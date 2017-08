Muere boxeador dominicano

La muerte del boxeador dominicano Geysi Lorenzo, ocurrida la pasada semana, reflotó de manera dramática el mayor de los espectros que desde siempre atormentan al boxeo profesional: la muerte de un obrero del cuadrilátero. Otra muerte que pudo ser evitada, otra muerte que llega debido al descontrol o la falta de controles; es decir, pura negligencia.

Lorenzo, un púgil de 34 años y con un récord no oficial de 15-36 -1 con 4 KOs, había sido víctima dos semanas antes de un accidente automovilístico donde sufrió un severo trauma craneal. En plena convalecencia, realizó una pelea el 26 de julio y volvió a subir al ring el pasado 29 del mismo mes. En esta última batalla resultó noqueado en el cuarto asalto y terminó desmayado sobre la lona.

Lorenzo fue llevado a un hospital, donde cayó en estado de coma antes de fallecer, de acuerdo con la autopsia, debido a un trauma cerebral por un golpe anterior a las peleas. “Eso me lo dijo el reportero de Listin Diario, Yoel Adames, que cubrió el lamentable episodio. Había un golpe en el medio del cráneo de Geicy que se especula sea a raíz del accidente”, dijo y luego describió el hecho. “Lorenzo iba en una motocicleta por la carretera 6 de Noviembre rumbo a su provincia natal (San Cristóbal), fue embestido por un vehículo que lo dejó tendido en medio de la carretera y recién fue rescatado inconsciente, horas después”.

Es fácil imaginar que, debido a sus características, el accidente tuvo que dejar graves secuelas, lo que se suma la acción casi inmediata en los cuadriláteros. “Luego vienen estas peleas no sé con qué entrenamiento, pero que claramente violan los reglamentos”, recordó Adames.

Precisamente, en la pelea posterior al accidente, Lorenzo enfrentó al prospecto Geraldo Valdez en un combate donde recibió mucho castigo y cabezazos. Tres días después, en La Romana, volvió a recibir duros golpes en la cabeza por parte de otro prospecto. Jeffry Castillo.

Según el reglamento que rige al boxeo dominicano en su artículo número 88, establece que “… En todo caso, todo boxeador que haya sufrido knock-out, abandonando el combate, o padecido intenso castigo durante el mismo, estará impedido de volver a actuar durante un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del combate en cuestión. De todo ello se dejará constancia en la licencia”.

Al respecto, le pregunté a Adames sobre la actuación de la Comisión de Boxeo ante esta desgracia y me dijo que “oficialmente aún no se ha visto que hagan por profundizar en la causa de esto y como que se nota un alejamiento en el control de los reglamentos. En ninguna parte del mundo un boxeador profesional puede pelear con apenas tres días de descanso, menos aun si viene de perder o como en este caso ha tenido un accidente automovilístico”.

Adames, con relación a la esquina del púgil, a la hora de afrontar sus responsabilidades “han dado excusas muy pobres” y recordó un detalle que ha sido titular en las páginas deportivas de República Dominicana, “aparentemente Geysi peleó porque quería comprarle los útiles escolares a su pequeña hija y según ellos pidió por favor que lo dejaran pelear”. Para Adames fue una excusa barata, “debieron hacer respetar el reglamento y no dejarlo pelear, no importa como se llame. Hoy le tocó a Geicy, pero a cuantos más le tocará mañana”.