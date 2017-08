Lucen destrozadas calles en Hermosillo

Por: Mónica Miranda

Desde hace tres años, una máquina de bacheo no pasa por las calles de la colonia El Sahuaro en el punto donde se localiza el canal, las cuales actualmente son intransitables para los vehículos.

Cecilia Vázquez, vecina de calle Facundo Bernal, esquina con Juan de Dios Bojórquez, señaló por más de 20 años han batallado con los desperfectos de las vialidades, mismas que empeoran en temporada de lluvias dejando el pavimento completamente destrozado.

“Es hidráulico el asunto, necesitamos pavimento hidráulico, porque si lo siguen parchando como otros años, va a quedar igual. Ya tiene mucho tiempo que no hacen trabajos, a principios de este año le echaron hasta la calle Aburto, pero no se quisieron meter para acá, porque dijeron que esto ya tenía que tener otro tipo de pavimento”.

Señaló que entre todos los vecinos hace una semana se dispusieron a juntar firmas, las cuales llevarán al Ayuntamiento para solicitar reparación de las calles; además, pidió a la diputada de este Distrito, Carolina Lara, que atienda la problemática, pues fue una de sus propuestas de campaña.

María Álvarez tiene su domicilio en Juan de Dios Bojórquez y Rafael V. Meneses, y expresó: “Yo tengo 30 años aquí y los mismos 30 años hemos batallado y sufrido por eso; ahora con las lluvias empeoró”.