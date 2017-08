Imparable aumento de precios

El aumento en los precios al consumidor continúan imparables. La inflación llegó a una tasa anual del 6.44% en julio pasado, nivel no visto desde el 2008, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se vio impactado por la inflación no subyacente, integrada por los energéticos y productos agropecuarios que tienen la característica de ser volátiles. De esta forma, en el séptimo mes del año, la inflación no subyacente registró un alza del 0.72% para colocarse en una variación anual del 11.27%.

La inflación no subyacente tuvo un aumento del 0.27%, ubicándose en una tasa anual del 4.94%. Este índice incluye los precios de productos como alimentos, bebidas y no alimenticios, además de servicios como educación y vivienda, excepto energéticos y agropecuarios.

De acuerdo con el INEGI, lo que más aumentó durante julio fue el jitomate con un alza del 21.80%; seguido por el tomate verde que subió 18.68%; las papas y otros tubérculos, 15.98%, y los servicios turísticos en paquete, 9.71%. En menor medida los precios de los plátanos, transporte aéreo, cerveza y vivienda propia.

Disminuyeron los precios de la uva, el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje, pan dulce, automóviles, pantalones para mujer, autobús foráneo y el pepino, entre otros.

El gobernador del Banco de México (BANXICO), Agustín Carstens aseguró que en agosto la inflación tocará su punto máximo en lo que va del año, y retornará a la baja y apuntar a la meta del Banco Central que es del 3% (+/- un punto porcentual).