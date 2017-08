J.C. RUIZ

Una nota fechada en Callao, Perú, dice como sigue: “Las prostitutas peruanas que laboran en el mayor complejo de prostitución de Perú, en el puerto de Callao, adjunto a Lima, salieron AIROSAS de su enfrentamiento con las autoridades, al conseguir que los locales en que “trabajan” no sean clausurados. Portavoces de las “mujeres de vida airada” dijeron que habían dispuesto deponer su actitud de huelga, iniciada hace cuarenta y ocho horas, en vista de que se les ha garantizado su “honrado trabajo”. Al parecer las autoridades decidieron aplazar la clausura y la erradicación de los prostíbulos para evitar problemas aún mayores”.

-¿Y cuáles eran esos problemas MAYORES? preguntó un ocioso lector de la noticia, ante cuya pregunta saltó la respuesta inmediata de un ecónomo y tecnócrata muy similar a los que padecemos en México:

-¿Cómo que cuál problema? ¿Y qué me dices del tremendo desempleo, de la falta de ese necesario servicio al turismo que nos llega?

En México por lo demás, en ese aspecto, no se padece DESEMPLEO…

De ahí que ya vamos llegando a CIEN millones…