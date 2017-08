Mañana entregan uniformes escolares

Por: David Vázquez

A partir de mañana 9 de agosto iniciará la entrega de aproximadamente 6,500 uniformes escolares de educación básica, informó José de Jesús Nares Félix, tesorero de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

“CANACO está lista para empezar a entregar los uniformes de los distintos negocios que participan en el canje de las prendas y calzado, el cual será a partir del 9 de agosto”, añadió el tesorero.

El funcionario agregó que los padres de familia llevarán sus vales a los diversos establecimientos, donde los negocios contarán con unas tabletas con la que escanearán el código e ingresarán a la base de datos y ahí se le tomará una foto a la credencial de elector para proseguir con la firma electrónica.

“Esto es con el fin de controlar la entrega de los inventarios y es como va a funcionar la entrega. Aquí enseguida CANACO va a entregar uniformes, ya rentamos el local para dar un poco más de flujo a los otros negocios y que también haya un establecimiento donde recoger sus uniformes aquí en el centro”, subrayó Nares Félix.

Los padres de familia que por alguna razón no puedan imprimir su vale, o que su hijo no aparezca en la base de datos, pueden acercarse a la dirección de su escuela para que gestionen una solución en la Secretaría de Educación Pública, ya sea que le impriman el vale o le expliquen por qué no apareció.