Inauguran Campeonato Nacional de Beisbol Pre-Infantil

Magdalena de Kino se vistió de gala para recibir a 13 equipos que jugarán el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría Pre-Infantil (9-10 años) el cual fue inaugurado la noche del domingo.

El evento dedicado al ex receptor magdalenense, Sergio “Kalimán” Robles, quien jugó en la década de los setenta en las Grandes Ligas para los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles, tuvo una colorida inauguración después de que el Ayuntamiento realizó un concurrido desfile que terminó en el mismo Estadio Padre Kino, sede principal del certamen y el cual albergó la ceremonia de apertura.

En el evento estuvieron autoridades gubernamentales municipales y estatales, así como integrantes del Comité Organizador y de la Asociación Estatal de Beisbol de Sonora (AEBES), al lado de todos los peloteritos que verán acción, teniendo como testigos en sus gradas repletas al máximo ante un ambiente muy familiar.

El director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Genaro Enríquez Rascón, inauguró el certamen nacional y representó a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En el acto estuvo el alcalde de Magdalena, Luis Alfonso Robles Contreras, así como el presidente de la AEBES, Bernardo Romero Araujo, y el homenajeado, Sergio Robles, quien es el actual dirigente municipal del deporte en esa ciudad.

El “Kalimán” recibió de manos del director general de la CODESON y del presidente municipal, una placa de reconocimiento por su paso dentro del rey de los deportes que lo llevaron a convertirse en una leyenda.

Además de haber sido ligamayorista el ex receptor es todo un ícono en el beisbol mexicano por sus exitosas temporadas defendiendo los colores de los Naranjeros de Hermosillo y los Diablos Rojos del México. También hizo historia en las Series del Caribe a las cuales acudió con el uniforme de México.

En el Campeonato Nacional de Beisbol Pre-Infantil participarán 13 equipos, incluyendo 2 de Sonora, el Rojo y el Blanco, quienes tratarán de conquistar la corona después de que el año pasado cayeron en la final en Monterrey ante el anfitrión neolonés.

En la primera jornada del torneo, las selecciones sonorenses empezaron con el pie derecho pues la Roja venció 9-1 al Distrito Federal y la Blanca superó 7-2 al actual monarca Nuevo León. Toda la semana habrá encuentros hasta el sábado, día programado para celebrar el juego por el título.

El campeón regio saldrá a la defensa de su corona pero no la tendrá nada fácil ante el anfitrión Sonora, Baja California, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit y Baja California Sur, además de un equipo de La Laguna.