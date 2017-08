Fondo de Aseguramiento Kayta gana y empata

Por: Armando Valenzuela

El conjunto Fondo de Aseguramiento Kayta le metió zancadilla al Plomosa en sus aspiraciones de avanzar a la postemporada de la edición Francisco Javier Díaz Gastélum de la Liga de Beisbol Terencio Valenzuela, al vencerlos y empatar en la jornada celebrada el domingo 6 de agosto.

En el primer encuentro, la victoria de Fondo de Aseguramiento Kayta fue por paliza de 16 carreras a 6, apuntándose el triunfo Luis Mendoza, con derrota para la cuenta de Carlos Gil, que sufre su primer revés de la campaña.

Jesús Rivera encabezó la ofensiva de los ganadores, al batear de 4-3 incluidos par de bambinazos y remolcar 6 carreras, Salvador Gutiérrez de 4-4, Ever Higuera de 3-2 y Juan Galaviz de 3-3, mientras que Jorge Sánchez aportó un cuadrangular.

Por los caídos, Alan Maldonado de 3-2, lo mismo que Brayan Montes que también aportó un jonrón.

El segundo juego de la serie, finalizó empatado a 7 carreras por bando, luciendo con el bat por Kayta, Carlos Reynoso al sonarle de 4-3, Jesús Rivera de 3-2, Ever Higuera de 4-2 y Humberto Galaviz de 3-2.

Por Plomosa, Jorge M. García de 3-3 y Humberto Romero de 7-2.

En la serie entre Chinos Audio y Baleros 4170570, hubo división de honores, ganando el primero los Baleros al son de 7-0, mientras que por la tarde, Chinos Audio se alza con el triunfo de 7 carreras a 2.

Por su parte, la serie entre Fightors Detox y aviators no se pudo celebrar, pues el campo no se encontraba en condiciones.