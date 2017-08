Por: Miguel Ángel Vega C.

En los últimos días se ha puesto en boga el tema de la declaración de Alerta de Género en Cajeme, por el incremento en la muerte de féminas. Por supuesto que tiene razón la exsenadora LETICIA BURGOS OCHOA y las damas que le acompañan en la Red de Mujeres que preside, de hacer todo lo posible por bajar ese índice de mortalidad. La verdad es que nosotros no entendemos mucho en eso del significado de la Alerta de Género, pero por sentido común debe implicar algunas exigencias a las autoridades para que frenen la ola de muertes. Tenemos entendido que el órgano encargado de regular esa situación que depende de la Secretaría de Gobernación se llama Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(CONAVIM), ya emitió al Municipio una serie de recomendaciones tendientes a proteger en varios sentidos la dignidad y la vida de las damas, ante lo cual se realizaron las siguientes acciones: Se creó el Instituto Cajemense de la Mujer; se creó el Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia; conjuntamente con el Estado se creó el Centro de Justicia para la Mujer, además de algunas campañas que se emprenden para concientizar a la ciudadanía sobre este problema. Lo que no nos queda claro es qué ventajas, además de estas obras y acciones, significaría el declarar la alerta de género. Lamentablemente siguen muriendo mujeres, anoche precisamente falleció otra, sin embargo, tampoco debemos perder de vista que algunas de las que han asesinado tienen cierta relación directa o indirecta con el crimen. Duele decirlo pero es la verdad, un alto número de nuestras mujeres cada vez se involucra más en la venta de droga y en el consumo ni se diga, o saben que algún pariente o su pareja, anda armado, la compra, vende, distribuye o la consume y las circunstancias familiares o la necesidad las obliga involuntariamente a tolerarlo, aunque sepan los riesgos que corren. Habría que ver si la alerta de género nos resolvería el problema……………

Ante los rumores de que el panista DAVID FIGUEROA ORTEGA buscaría la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo, este salió a negarlo de manera tajante, dejando claro que sus pretensiones son una Senaduría para posteriormente irse por la gubernatura. Dicen que el rumor de la Presidencia Municipal capitalina, salió de un grupo de buenos amigos de David, que lo consideran una buena opción, sin embargo, ahí quedó aclarado que no pasó de eso, sólo buenas intenciones……………

A raíz de que escribimos las peripecias que actualmente pasan los padres de familia para comprar útiles escolares y uniformes a sus hijos, nos habló una ama de casa, para denunciar que en las escuelas particulares están haciendo su agosto. Y piden la intervención de alguna autoridad ya sea de la SEC o PROFECO, porque hacen negocio redondo en contubernio con los proveedores, para sacarle los ojos a los padres. Dice la dama que ella tiene una niña en primaria en un colegio particular de los más chafas y que el personal de la escuela vende las falditas en 300 pesos, pero ella al no poder adquirirlas pensó en la opción de comprar la tela y buscar una costurera particular. Y grande fue su sorpresa que con 120 pesos compró la tela y le sobró para pagarle a la costurera por confeccionarle tres faldas. Dice que si eso no es un robo, entonces no sabe qué será. Por otra parte dice que les venden lista de cuadernos y material escolar en 1,200 pesos y a eso súmele las colegiaturas y otros gastos inherentes a la educación de los alumnos. Así que ahí está ese trompo a la uña para que se lo echen el señor delegado ARIEL SOLÍS HURTADO, el secretario del ramo ERNESTO DE LUCAS HOPKINS o don ROLANDO GUTIÉRREZ CORONADO, mero mero de la Carabina de Ambrosio, para que frenen esa voracidad de los planteles que sangran la bolsa de quienes hacen esfuerzos para llevar por el buen camino a sus hijos, en esta sociedad tan descompuesta. ¡¡¡¡¡No la chiflen que es cantada!!!!!………….

Leíamos anoche una colaboración editorial de la exsecretaria general del PRI nacional y exgobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA PACHECO, quien escribió sobre los resultados que se espera obtener de la XXII Asamblea Nacional del tricolor, si quieren cosechar triunfos en el 2018, incluyendo la Presidencia de la República, cuyas mesas de trabajo serán del 9 al 12 de agosto y a lo que vemos se les podrá difícil lograrlo, por los dos grupos que existen al interior de ese partido. Dice la dama que en primer lugar se debe acordar la consulta a la bases y a la ciudadanía, para elegir a todos los candidatos a puestos de elección popular, uffff. En segundo término coloca la necesidad de eliminar todos los obstáculos que zanjan la democracia interna, otro uffff. Como tercer punto, citó la eliminación del fuero y establecer la revocación de mandato. Finalmente se refiere a la urgencia de contar con gobiernos más legítimos, para lo cual deberá ponerse en práctica la segunda vuelta en las elecciones, así como los gobiernos de coalición. Y advierte que estos puntos no son parte de una ocurrencia de unos cuantos, sino de la celebración de 18 asambleas estatales que se han alcanzado a realizar hasta el momento y en las que han participado alrededor de 330 mil militantes y de no ponerse en práctica, los riesgos del partido son de sobra conocidos.