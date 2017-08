El turno de Empalme (y Guaymas)

Por: Demian Duarte

Interesante momento por el que pasa la ciudad de Empalme que luego de muchos años de abandono, hoy está convertida en el eje de la infraestructura que se construye en Sonora, lo que refrenda su posición estratégica que viene de su nombre, pues ahí era donde se empalmaban las rutas del ferrocarril en el paseo, y ahora en ese mismo cruce de caminos comienza a fraguarse el nuevo desarrollo de Sonora.

Esa parte integral del llamado “Sonora Moment” y es que lejos de centrarse solamente en Hermosillo, ahora el crecimiento del Estado apunta a varias regiones, como está previsto en el plan estatal de desarrollo que diseñó para Claudia Pavlovich su jefa de Gabinete Natalia Rivera y donde hasta el día de hoy las cosas pintan muy bien, pues usted sabe la economía ha repuntado y se acerca a niveles de crecimiento del 7%, lo que pinta para niveles óptimos.

Me explico, está confirmado que viene el presidente Enrique Peña Nieto a gira de trabajo por la ciudad rielera y el empeño es supervisar uno de los grandes proyectos de infraestructura que ahí se construyen, en específico las plantas de ciclo combinado Empalme I y II que avanzan a muy buen ritmo y que tiene un avance del 80% por ciento, con una inversión directa de 1 mil 463 millones de dólares, están previstas para entrar en operaciones en octubre y diciembre de este año.

Se trata de dos de las mayores plantas de ciclo combinado del país.

La Empalme I entra en operaciones en octubre y generará 704 megawatts hora de electricidad, con inversión de 738 millones de dólares, en proceso de ciclo combinado.

La Empalme II es capaz de generar 638 megawatts hora de energía con 3 módulos, en donde se ha instalado una de las plantas más modernas que ha construido la ingeniería alemana a través de la empresa Siemens y que consiste de 5 turbinas de gas, 5 recuperadores de calor y 2 turbinas de vapor. En ella se están invirtiendo otros 725 millones de dólares.

Esas plantas se alimentan además con el gas natural que traslada a la zona el famoso “Gasoducto Sonora” que construyó y opera la firma de capital estadounidense IEnova, y que tiene en Empalme precisamente una de las principales derivaciones, lo cual no es gratis, pues el Gobierno Federal ha hecho una apuesta mucho muy importante por la zona, que ahora tendría carácter de estratégico para el sistema noroeste de generación de energía.

Ahora agregue usted la planta procesadora de alambrón de cobre que se tiene previsto construir ahí con otra megainversión de 600 millones de dólares de parte de Grupo México, y sume además el gran proyecto del Gobierno de Sonora, que es la desaladora que también se ubicará en Empalme, para ser exactos en la zona del Cochórit, y podrá visualizar con más claridad lo que le digo.

Justo ayer personal de BANOBRAS y del Gobierno de Sonora, llevaron a conocer la región de empalme a representantes de 14 empresas que están interesadas en el proyecto de la desaladora, y no son empresas patito, se trata de importante firmas de Japón, Israel, Alemania, Estados Unidos y México, pues en ese proyecto que se concesionaria a 20 años, se invertirán de inicio 767 millones de pesos, sin embargo queda claro que no será la única inversión en ese concepto, pues la planta en su inicio está prevista para abastecer a Empalme y Guaymas, pero eventualmente podrá derivar agua desalada a la zona urbana de Hermosillo, por lo que hay futuro.

De anfitrión la hizo el alcalde Carlos Gómez Cota, que siente que está sentado en los cuernos de la luna, pues poco a poco el futuro de su Municipio comienza a pintar como lo que es, un desarrollo industrial y de infraestructura donde los únicos límites parece ser el número de personas que habitan la zona, aunque claro, toda esta inversión traerá como consecuencia que la zona de Guaymas y Empalme, con tanto potencial y tanto tiempo en el ostracismo, despierte, repunte, se recupere y se convierta de nueva cuenta en uno de los motores que conducen el desarrollo de Sonora.

Las cosas que vienen son intensas, pues tanto la infraestructura de energía, como el gas natural y el agua permitirán también que Guaymas, donde el alcalde Lorenzo de Cima anda en busca de un poco de aire, para que su municipio se incorpore al empuje económico y logre una recuperación importante, luego de que es considerado uno de los municipios más pobres de México, teniendo tanta riqueza y potencial.

Pero usted sabe, por ahí pasa el desarrollo turístico, la industria, sobre todo la aeroespacial, que junto con la mayor operatividad del puerto, le dan a la zona en su conjunto un potencial muy importante, que permitirá seguir cuadrando crecimiento y desarrollo más allá de la capital.

La visita de Enrique Peña Nieto la semana que viene, no hará más que confirmar lo que aquí le comento.

