Por: J.C. RUIZ

Curioso hecho sucedió en Beckley, E.U., cuando un vendedor de ATAÚDES al por mayor, fue acusado de intentar desenterrar los fúnebres envoltorios, para cobrarse deudas de compradores morosos. El Fiscal Chauncey Browing del condado de Cabell, en Virginia Occidental, entabló una demanda contra Ben Williams y su firma Eas Enterprises, por una macabra decisión de cobrarse cuentas vencidas a costa de los eternos moradores de los ataúdes. El Fiscal aclaró que el demandado vendió sus cajas mortuorias a Ferrel Mortuory Inc., de Huntington, el año pasado, pero Ferrel no pagó. Fue entonces que Williams localizó los nombres de los difuntos a cuyos familiares se les habían vendido ataúdes (ni modo que a los muertitos) y procedía ya a desenterrarlos para recoger su mercancía, seguramente para venderlos después como de “segunda mano”…

¡Y sin riesgo de que, al hacer tal operación encuentre oposición de los clientes más tiesos que un picahielo!…

Si no es judío el mentado Williams, debe ser un descendiente de algún árabe que llegó a Norteamérica a NADO…