“Chayo” Rodríguez, la Diputación Federal… “El Maloro” se le atraviesa al “Pato”… y, “El Toño”…

Por: Roberto Dyke Rivera

¿Será la XXII asamblea nacional del PRI, determinante para la vida política nacional?… creo que sí.

Qué otra cosa si no, esas ideas — ¿sugestivas o sugerentes? – de que el sonorense más posicionado en el país, pudiera — ¡pudiera! – ser candidato del PAN y del PRD a la Presidencia de la República.

¿Manlio candidato del PAN y del PRD?… ¿Acaso no se acuerdan que al iniciar esas alianzas, Beltrones las calificó como “alianzas contra natura”?

Cierto que en política, sobre todo en la mexicana, con frecuencia se pierde la capacidad de asombro…

…bueno, en lo personal no creo que esa sea una idea de Manlio… pero en fin.

Lo que sí creo es que, con base a la fuerza política que seguirá conservando el señor – me refiero a él – en Sonora hay que tomar nota de los que pueden aspirar, con certeza, a participar en posiciones electorales.

“CHAYO” RODRÍGUEZ,

DIPUTADO FEDERAL

Yo daría por hecho, por ejemplo, que el delegado de la SEDESOL, Jesús Rosario Rodríguez, el afamado “Chayo”… está listo para asumir una candidatura a diputado federal.

¿Por qué?… por ser un personaje de todas las lealtades de Manlio… y eso es suficiente para que logre su objetivo.

Muchos lo saben, otros se lo imaginan, pero el señor Jesús Rosario es un operador político de Beltrones… eso le otorga una fuerza tremenda…

… suficiente para que llegue a la diputación federal.

Pero, ¿y si Manlio no es candidato presidencial?… ¡Por Dios, nadie está hablando de eso!

Beltrones no será candidato presidencial, pero seguirá siendo hombre fuerte de la política nacional…

¿Acaso el PRI no aprobará en su asamblea del 12, reglamentar la propuesta de los llamados Gobiernos de Coalición?

¡Bueno, pues eso es suficiente!

“EL PATO”… ¡RESULTÓ ZORRO!

También doy por hecho que Ernesto “El Pato” de Lucas, por ahora secretario de Educación – dudo que conozca mucho de esos asuntos – será candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo.

“El Pato” tiene orígenes boursistas… pero, como buen político, entendió que había que estar bien con el señor… y fue y le pidió su apoyo… ¡Y lo obtuvo!

¡Claro, eso de cambiar “cartitas” tiene su mérito!

Con todo, “El Pato” sabe que la lealtad primera — ¡primera! – es con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…

… y de hecho, así lo hace… casi les digo: En lugar de llamarle “Pato”, ¡debiéramos llamarlo ¡zorro!

“EL MALORO” SE QUIERE ATRAVESAR

A pesar de que en el PRI se tiene conciencia de que Ernesto de Lucas sería un buen candidato a la alcaldía naranjera, ahora ha surgido un “pequeño” problema…

… el asunto es que metido en un socavón – y rodeado de baches – el alcalde de Hermosillo está presionando.

Sí, a pesar del desorden y su mala imagen pública, Manuel Ignacio Acosta, “El Maloro” ha dicho que él quisiera ser reelegido – de nuevo candidato – para la Presidencia municipal de Hermosillo.

Y la lectura que registró el PRI –estatal, es que el afamado “Malorín” está presionando para que el candidato sea su compadre Ulises Cristópulos, quien actualmente cobra como diputado federal.

Nada bien han caído estas actitudes “malorines”… pero se entienden como lógicas de alguien que siente que tiene poder, presupuesto… y puede negociar.

Así, la candidatura del “Pato” está en riesgo”…

LA SENADURÍA QUE

FALTA POR DEFINIR

Todos los priístas saben – y lo aceptan – la próxima candidatura a la Senaduría – la primera – será para Sylvana Beltrones (¡Casi nada!)…

… el maldito problema es definir la segunda… la que integrará la fórmula.

Ricardo Bours Castelo aparece de vez en cuando… cuando él cree que le conviene… ¡ah, y no reparte ni dulces!… es más, está en contra de los que reparten sillas de ruedas para necesitados, lentes para quienes tienen vista corta…

… en fin… ¡él no da nada!

Pero, en realidad, el personaje fuerte que está en la antesala de esa candidatura (la Senaduría para acompañar a Sylvana) se llama Antonio Astiazarán…

Hay otros que se mencionan… pero son de mentiritas…

En fin, luego nos metemos más a fondo…

Hasta pronto.