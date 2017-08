Cajeme trabaja para erradicar violencia de mujeres

El Ayuntamiento de Cajeme seguirá trabajando en las acciones para la prevención de la violencia intrafamiliar y de género como lo ha hecho desde el inicio de la administración; afirmó el alcalde Faustino Félix Chávez al declararse improcedente para Cajeme la alerta de género, de acuerdo al dictamen emitido por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

Félix Chávez reconoció que el dictamen de la CONAVIM es un incentivo para continuar generando acciones que permitan evitar que la mujer sea violentada física y sicológicamente.

“Para nosotros la alerta de género no es un tema de agenda política, como lo puede ser para algunas organizaciones, con las cuales más que confrontarlas, queremos sumar para que las acciones en conjunto nos permitan erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer en nuestro Municipio”, puntualizó el alcalde de Cajeme.

“Trabajamos en la creación del Instituto Cajemense de la Mujer, así como en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia; nos vinculamos directamente con el Estado para hacer realidad el Centro de Justicia para la Mujer donde el Municipio tiene presencia tanto a través del DIF como del ICM con sicólogos y trabajadoras sociales que asisten a las mujeres que acuden a solicitar justicia; además de que de manera conjunta trabajamos en campañas que nos permitan generar conciencia en nuestra sociedad para erradicar la violencia intrafamiliar y cualquier acción que pudiera considerarse violencia de género”, manifestó Félix Chávez.

De igual forma dijo, se trabajó para que en el 2017 se tuviera un presupuesto con perspectiva de género, todas las dependencias tienen programas enfocados al desarrollo de la mujer, lo que no se había hecho anteriormente, con una visión transversal y asignación presupuestal, donde todos participan, lo que ha ayudado a ir más allá de las recomendaciones que se han hecho al Municipio.

“El tema de esta administración municipal no es si hay o no alerta de género, sino que vayamos generando acciones que nos permitan prevenir la violencia intrafamiliar y erradicar la violencia de género en el Municipio. Esa es la visión con la que se está trabajando, por eso cuando recién iniciamos, inmediatamente se empezaron a tomar acciones atendiendo las recomendaciones y fuimos más allá”, agregó.