Ariadne y Marcus comparten triste noticia

En sus respectivas cuentas de Instagram, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas compartieron un video donde anuncian la cancelación del breve proyecto Blancanieves y su Príncipe.

Sin embargo, y a pesar de la triste noticia, los actores lo tomaron bien y, entre sonrisas y bromas, informaron que la salida del productor, por razones personales, provocó el fin del proyecto.

“Estamos aquí para decirles, avisarles, comunicarles una triste noticia: ya no vamos a hacer Blancanieves y su Príncipe, pero todo bien”, así comenzó la grabación que ya lleva más de 300 mil reproducciones.

La pareja asegura estar bien e incluso comentaron, a manera de broma, que lo más triste de la cancelación era que el pequeño Diego ya no pudo participar como uno de los enanos.

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Algunos lamentaron la noticia y otros esperaban la llegada de un segundo bebé: “Pensé que dirían que viene el bebé #2, sería genial que Diego tuviera un hermanito…” o “Pensé que dirían que Diego tendría un hermanito”.