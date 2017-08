Andrés García tiene adeudo millonario

Andrés García está en un aprieto financiero, pues tiene una deuda predial de su castillo y es tal su descontento que buscó la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos, pues indica, es un abuso lo que le están cobrando, más de un millón y medio de pesos.

El intérprete tiene entre sus costosas propiedades nada menos que un castillo ubicado en la zona alta del Ajusto, en los límites de la Ciudad de México. Sin embargo, por la deuda antes mencionada Andrés García no ha podido poner en regla los papeles del inmueble para poder venderlo.

Frente a esta situación, el actor decidió solicitar ayuda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar el abuso por el cobro.

”Según ellos debo un millón 700 mil pesos, una barbaridad, no tengo dinero, necesito vender mis propiedades para conseguir dinero y no me lo permite ese predial tan exagerado”, contó al programa “Hoy”.

Señaló que acudió a la Comisión de Derechos Humanos para que lo ayuden a iniciar un procedimiento. “Probablemente tampoco es culpa suya, pero yo necesito defenderme para sobrevivir”.

En ese sentido, explicó que su castillo tiene una clasificación errónea, razón por la cual le están cobrando más de 24 mil pesos bimestrales de predial.

“La clasificación que es PH5, como si fuera un penthouse en Polanco, y ahí no tenemos ni servi