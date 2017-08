Tres años de desdén y olvido

Por: Demian Duarte

Sí existe un tema pendiente y latente en cuestión social en Sonora, y es el asunto de la contaminación de la cuenca del Río Sonora por efecto de los derrames de la Mina Buenavista del Cobre que opera Grupo México en Cananea y que trajo como consecuencia la quiebra económica de esa región, que a tres años de esa situación no sabe bien a bien cómo hacerle.

Realmente es de gente obtusa cancelar la operación de un fideicomiso creado ex profeso para la remediación de las secuelas ambientales, económicas y sociales, cuando ni siquiera se han puesto en operación las obras de infraestructura prometidas, tales como una clínica especializada en efectos de la contaminación y las plantas potabilizadoras que se prometió se construirían primero en número de 27 y ahora en número 9. Y por más que ahora diga el delegado de Gobernación, Wenceslao Cota, que las 9 estarán equipadas con lo más moderno en tecnología y paneles solares para que su operación no cueste a los municipios, la realidad de fondo es que otra vez el Gobierno incumple las promesas.

Lo peor de todo, es que el famoso fideicomiso que preside Rodolfo Lacy Tamayo, se quedó con más de 700 mil pesos que son de los habitantes del río, y a la fecha quienes lo integran no han rendido cuentas. Hace unos meses vino este santo señor, y ante los cuestionamientos de la prensa, prefirió hacerse el digno y sentirse ofendido, pero el hecho es que no ha informado puntualmente en qué se gastó mil 250 millones, ni qué pasa con los 750 restantes, mucho menos explica porqué razones no se pidió a Grupo México más dinero, pues resulta evidente que la zona del río no se ha recuperado al 100 por ciento.

Estoy seguro que, derivado de esta situación, la gobernadora Claudia Pavlovich tomará el tema, buscará gestionar recursos y encontrar la manera en que las cosas sí se puedan hacer; sin embargo, debo decir que ayer domingo, el tercer aniversario de los derrames no deja buen sabor de boca, e incluso tengo la impresión de que hay confusión, pues ante la idea de crear una zona económica especial, hay personas que se oponen a la misma, cuando se supone que dará facilidades a la recuperación de las actividades productivas de la región.

Por supuesto los políticos no perdieron ocasión, y desde el viernes el Congreso del Estado emitió un exhorto, pidiendo de parte de la comisión especial del Río Sonora, que integran los diputados Javier Dagnino, Rafael Buelna y Fermín Trujillo, que el mencionado fideicomiso y todos los implicados en los derrames del 6 de agosto de 2014 se pongan las pilas y hagan su trabajo.

Ayer, el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, hizo un llamado en el mismo sentido. Y es que el líder de la Iglesia católica tiene la razón cuando refiere que la viabilidad de los pueblos, tradicionales, pintorescos y que representan buena parte de la cultura de lo que es ser sonorense, corren riesgo luego de lo ocurrido, yo le agregaría a su observación, eso del desdén y las ganas de olvidarse del tema.

Como si nuestros coterráneos de la zona, amigos sonorenses, fueran ciudadanos de segunda.

No se vale.

