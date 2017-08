Laura Flores retoma su carrera musical

La actriz mexicana Laura Flores retoma su carrera como cantante y ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 15 de noviembre, en el cual realizará un repaso por su discografía.

Por el momento, Flores se encuentra en la selección de sus éxitos más representativos los cuales están incluidos en sus 16 producciones discográficas, entre ellas “Preparatoria”, “De corazón a corazón”, “Fruto prohibido” y “Cuando el amor estalla”, entre otras.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la cantante también prepara novedosos arreglos de temas como “Rejas”, “Dónde”, “Ya no volveré”, “Cuando el amor estalla”, “No me mientras cocodrilo”, “Ni tu ni nadie”, “Desamor”, “Te felicito” y “Antes de que te vayas”.

Como actriz, ha participado en telenovelas como “Mundo de fieras”, “Al diablo con los guapos”, “Corazón salvaje”, “Una familia con suerte”, “Un refugio para el amor”, “Tres mujeres”, “Gotita de amor”, “Siempre te amaré” y “El alma no tiene color”.