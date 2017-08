Por: Miguel Ángel Vega C.

Hay un tema que requiere mano dura del Gobierno, ante el descaro y la impunidad con que se conducen los rateros, en contubernio con propietarios de casas de empeño y de negocios de fierro viejo. Es inconcebible cómo las lacras de la sociedad desmantelan un carro, un campo o una casa desde cableado eléctrico, tubería de cobre, ventanas, hasta puertas y todo lo que se les antoje, y ahí están a sus órdenes los dueños de este tipo de negocios para comprarles todos los artículos robados que les llevan a vender. No puede ser que esto continúe. Es necesario ponerle freno a esta situación, pero a la voz de ya, antes que haya gente que empiece a matar ratas para hacer una limpia con tanto drogadicto que anda en las calles, desesperado por conseguir dinero para comprar estupefacientes, y la manera más fácil de lograrlo es despojando de sus pertenencias a quienes toda la vida se han deslomado trabajando para tener un patrimonio. Tenemos entendido que el Congreso del Estado trabajó sobre este tema el año pasado, aunque no sabemos bien a bien en qué términos concluyó esa labor legislativa, ni en qué términos actuarán las autoridades policiacas para frenar este gravísimo problema del que se queja la sociedad en general, porque para los ladrones no existen las clases sociales. Justo es que el Gobierno llamara a cuentas tanto al ratero, como al que le compra robado, porque se convierte en cómplice de primera mano al hacerse partícipe del robo cometido. No es posible que mientras los dueños de casas de empeño y los de fierro viejo amasan fortuna fomentando la intolerable ola de robos, desvalijando por completo decenas de viviendas en la ciudad y la zona rural, las autoridades se mantengan tan estáticas. Hasta este momento no se ha visto que jalen a algún dueño de ese tipo de empresas para pedirle cuentas por la compra de artículos robados. Vaya, ni siquiera se han ocupado de inspeccionar el inventario que poseen, entre cuya mercancía la mayoría o gran parte es mal habida. Es indignante que cualquier rata se introduzca a su casa y en cuestión de minutos carga dinero en efectivo, porque ahí están bien puestas las casas de empeño o los fierros viejos para darle una miseria por el artículo robado, que al fin ese es el verdadero negocio de estas empresas, comparar barato y vender caro. Y una vez que se le acabe el dinero al rata, inmediatamente empieza a voltear para todos lados, acechando la siguiente víctima, que al fin no pasa nada………

Estamos exactamente en la época en que los padres de familia sufren por la compra de uniformes y útiles escolares para sus hijos, ante el próximo inicio del ciclo escolar. Y más en los últimos tiempos en que las escuelas les dan una lista interminable de materiales a los alumnos, como si todos los padres de familia estuviesen en posibilidades de comprarlos. Y esto que sí no es voluntario, porque pobre de aquel alumno que no lleve el tipo de cuadernos, plumas, lápices, borradores, juego geométrico y crayones que les encargaron, el maestro le arma un circo, que Dios guarde. Pero eso que pueda importarle al delegado de la SEC, ARIEL SOLÍS HURTADO, o al secretario del ramo, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, y menos al ministro nacional AURELIO NUÑO MAYER. La disposición es que los padres de familia le compren todo ese material a sus hijos, aunque para ello, en algunos casos, tengan que dejar de comer. Y aun con todo esto, la educación en nuestro país alcanza niveles vergonzosos………

De último momento nos llegan informes de que el ex alcalde de Agua Prieta y ex dirigente estatal del PAN, DAVID FIGUEROA ORTEGA, se lanzará por la Alcaldía de Hermosillo, donde por supuesto tiene grandes posibilidades de triunfo, ante el fracaso del actual alcalde MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, “El Maloro”, a quien le ha faltado colmillo para poner orden en la ciudad capital, donde la delincuencia y el estado de las calles, así como la baja calidad de los servicios públicos, significan el pavimento para la oposición rumbo a Palacio Municipal. Porque, si bien es cierto que el efecto Padrés (Guillermo Padrés Elías) a casi dos años de haber entregado a Sonora en escombros, todavía permea en el ambiente, el efecto Peña Nieto (Enrique Peña Nieto) equilibra la balanza, ya que no se queda abajo, así que en cuestión de imagen de partidos, todos están cortados con la misma tijera. Y el que sí se auto descartó para Hermosillo se llama FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, senador de la República.