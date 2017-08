En sur de Sonora hay 332 centros de trabajo sin FONACOT

Por: Roberto Aguilar

Con una cifra de 332 centros de trabajo que no están afiliados al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), se trabaja en una fuerte campaña de afiliación, indicó Guadalupe Aguirre Ruíz.

La delegada de FONACOT, resaltó que la ley obliga a los patrones a dar este beneficio a sus trabajadores, por lo cual es importante trabajar en afiliarlos.

Argumentó que la actividad consiste en visitar los centros de trabajo para promover el FONACOT, prestación que se debe de otorgar por ley a los trabajadores.

“Se visita donde se brinde seguridad social y vivienda, y se verifica si se cumple con esta obligatoriedad, de no ser así, se hace el llamado para que se inscriban y no se les levante alguna sanción”.

Recordó que la adscripción a FONACOT dejó de ser opcional y por ley, los patrones ya están obligados a hacerlo para ofrecer a los trabajadores de sus centros el acceso a créditos, financiamiento y promover el ahorro a través de los instrumentos del instituto con tasas preferenciales de interés.

“Trabajamos en dar una gran difusión del crédito y que los patrones que aún no están afiliados y para que todos aquellos que no han terminado su proceso de afiliación lo hagan, en el caso de las empresas que incumplan estarán sujetos a una sanción”. Señaló que posteriormente se realizarán inspecciones aleatorias a los diferentes centros de trabajo para sancionar a aquellos que incumplan con esta prestación.