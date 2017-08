En 2 meses llega Borge a México

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la extradición de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Campeche, se hará efectiva en un par de meses.

Alberto Elías Beltrán, sub procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, precisó que la PGR irá a Panamá por él para que sea juzgado en territorio nacional.

El funcionario federal indicó que la extradición está en proceso, conforme a los convenios que se tienen con Panamá en la materia. Una vez que se concrete, agregó, Borge Angulo enfrentará tanto a la justicia federal como a la del Estado de Quintana Roo.

Recordó que en el caso del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington (detenido en Florencia, Italia, en abril pasado), ya se presentaron a Italia las solicitudes formales de extradición, derivado de 2 órdenes de aprehensión que se tienen.

Señaló que el Gobierno de EU también presentó solicitudes de extradición y se estima que, de acuerdo con los tratados que tienen México y EU con Italia, Yarrington enfrentará primero la justicia estadounidense y después la justicia en México.

Aclaró que este es un acuerdo que se hizo entre los procuradores de México, Raúl Cervantes, y de EU, Jeff Sessions, y tras ser sentenciado en el país vecino, Yarrington será entregado a territorio nacional.