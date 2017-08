Confirma Gobernación extinción de fideicomiso del Río Sonora

Por: Mónica Miranda

Por haber cubierto la totalidad de apoyos monetarios a los habitantes del Río Sonora, se dio por concluido el fideicomiso aportado por la empresa de Grupo México para resarcir los daños de la contaminación en el afluente, informó Wenceslao Cota Montoya.

El delegado de Gobernación dijo que la mañana de ayer lunes recibió por parte de SEMARNAT un oficio en el que se notifica la extinción del recurso de 2 mil millones de pesos, informe que comunicaría a los alcaldes del Río Sonora de inmediato.

“Yo estoy muy consciente de que el tema no está acabado, el tema sigue vivo en la región del Río Sonora, existe en términos generales, en la población del Río un gran descontento y una muestra de desencanto, frustración y coraje porque después de tres años se ven envueltos en problemas de desarrollo económico e incredibilidad de la calidad de agua”.

Aseguró que la instalación de las nueve plantas sí se llevará a cabo en noviembre por la Comisión Nacional del Agua y que por su tecnología no representará costo adicional para los ayuntamientos.

“En mi caso en la delegación no tengo esas respuestas, por eso siempre he remitido esas preguntas a las instancias a cargo que son SEMARNAT, CONAGUA y COFEPRIS.