Carmen Salinas será homenajeada en EU

A pesar de que dice que su estudio está tapizado de galardones, la actriz Carmen Salinas declaró que siempre le halaga recibir uno más, ya que los siente como un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo actoral, como el homenaje que recibirá por su trayectoria artística en Los Ángeles, California el próximo 27 de agosto.

Salinas informó que el 27 de agosto, cuando se conmemora en dicha ciudad “El día del anciano”, ella recibirá las llaves de Los Ángeles y la Estrella Lamas, que representa la belleza del plano cósmico.

La actriz de la serie “Nosotros los guapos” abundó que se siente halagada de que en vida le brinden estas distinciones: “Mi estudio esta tapizado de reconocimientos, y los valoro porque ahí veo plasmado mi esfuerzo y amor por esta magnífica carrera artística que elegí desde niña y que no he dejado de trabajar, ya sea en telenovela, teatro o cine”.

La histrión de la cinta “Man on Fire”, recalcó: “Me siento contenta de poder recibir las llaves de la ciudad y algunos reconocimientos, sobre todo en esas tierras, donde los latinos siempre me han recibido con gran cariño. Saben que mis actuaciones también van dedicadas a ellos, con mucho amor”.