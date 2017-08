Cancelan comparecencia del titular de CEDH por vacaciones

Por: Demian Duarte

La persistencia del periodo de receso legislativo y la ausencia de algunos de los integrantes de la 61 Legislatura del Congreso del Estado para el día 10 de agosto, traerá como consecuencia que la comparecencia prevista de Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cambie de fecha, anticipó la diputada Célida López Cárdenas.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consideró que la mencionada comparecencia podría programarse hasta septiembre, cuando el Poder Legislativo entre nuevamente en periodo ordinario de sesiones.

Dijo que en los hechos hay diputados que están de vacaciones y otros en actividades personales y partidistas, por lo que se hace complejo que para el jueves pueda comparecer el titular de la CEDH.

Señaló que al no haber condiciones de quórum lo más seguro es que hará la convocatoria para cuando los diputados ya se encuentren en Hermosillo para las sesiones ordinarias.

“No hay fecha, y no tengo una fecha límite, ni tengo obligación de citar en el mes de agosto ni mucho menos. Ya se aprobó el nuevo protocolo, si al Congreso en su momento no traía en sus temas citar al ombudsman, ya pasaron cuantos meses en el año, ahora cayó en la cancha de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y yo estoy en las mismas, tengo que buscar que haya quórum”, argumentó la legisladora panista.

Indicó que efectivamente es competencia de la comisión que preside convocar a Raúl Ramírez Ramírez y probablemente, dijo, lo hará una vez que se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso del Estado.